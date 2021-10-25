В мобильный пункт вакцинации в ТЦ DEPO можно будет попасть без QR-кода 

Жители Нижнего Тагила смогут пройти вакцинацию от коронавируса в ТЦ DEPO в обычном режиме, без предоставления QR-кодов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Демидовской горбольницы, вход в торговый центр с 30 октября будет свободным.

Отметим, ранее торговым центрам, ресторанам, фитнес-центрам и другим предприятиям сферы услуг свердловские власти рекомендовали внедрить систему QR-кодов с 30 октября. Пока эта мера носит рекомендательный характер, тагильские ТЦ не спешат проверять у покупателей коды.

Как отметили в Демидовской ГБ, в скором времени ещё один мобильный пункт планируют открыть в другом торговом центре. Вероятно, это связано с тем, что после введения обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий в Свердловской области желающие привиться тагильчане стали выстраиваться в очереди. Так, 14 октября в ТЦ DEPO одномоментно на прививку от COVID-19 в очереди стояло более 10 человек.