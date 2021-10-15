​​​​​​​Жители Нижнего Тагила после введения обязательной вакцинации от COVID-19 начали массово прививаться 

В мобильном пункте вакцинации в ТЦ DEPO 14 октября образовалась очередь из желающих привиться от коронавируса. Одномоментно в очереди на прививку стояло более 10 человек, большинство людей хотели привиться однокомпонентной прививкой «Спутник Лайт», сообщает читатель АН «Между строк».

«Вчера у меня родители приехали специально заранее, до открытия пункта, чтобы очередь занять на прививку. Но там уже была очередь. Как я понимаю, вакцину каждый день завозят, но она быстро заканчивается. Особенно это касается “Спутника Лайт”, все хотят эту прививку. Например, мы позавчера вечером приезжали в DEPO, но “Спутника Лайт” не было», — рассказал тагильчанин Павел.

В пресс-службе Демидовской городской больницы отметили, что на этой неделе количество желающих привиться действительно увеличилось. При этом там подчеркнули, что дефицита вакцины в Нижнем Тагиле нет.

Напомним, 1 октября главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации на территории Свердловской области. Оно распространяется на работников сфер образования и услуг, а также чиновников.

Накануне власти расширили список попадающих под обязательную вакцинацию. Теперь она распространяется на работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работников МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и библиотек.

Все перечисленные работники обязаны поставить первый компонент вакцины до 15 ноября, второй — до 15 декабря 2021 года. С 16 декабря работодатели получили право отстранять сотрудников без прививки от работы или переводить их на дистанционный режим.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в прививочных кабинетах во всех городских поликлиниках. Также каждый желающий может привиться в мобильных пунктах вакцинации, которые работают ежедневно.

Первый находится в ТЦ DEPO и работает по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Второй расположен на Театральной площади, он работает в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Прививка ставится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.