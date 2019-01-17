В Минздраве раскритиковали продажу пива в отделениях «Почты России»

17.01.2019 10:49
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал RNS продажу пива в отделениях «Почты России».
По словам чиновника, повышение доступности алкоголя и табака является проблемой для Минздрава.
«Когда эти продукты становятся более доступными, а не менее доступными, для нас это серьёзный вызов», — заявил Салагай.
Он отметил, что для Минздрава важно, чтобы продвижение продуктов, связанных с наибольшим риском для здоровья, было сведено к минимуму.
Напомним, ранее сообщалось, что «Почта России» приступила к реализации в отделениях связи пива и слабоалкогольной продукции с целью повышения рентабельности почтовых отделений. В частности, продажу пива зафиксировали в почтамтах Мурманской и Свердловской областей.