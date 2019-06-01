В Минприроды оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда

В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда, который снабжает питьевой водой жителей Вагонки и Гальянки. Заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий комплексного плана по спасению уральского водохранилища прошло в ведомстве накануне, 31 мая. План был разработан ранее по поручению губернатора Евгения Куйвашева и отвечает требованиям нацпроекта «Экология».

На заседании комиссии было отмечено, что «Водоканал-НТ» регулярно проводит наблюдения за качественными показателями воды. Шламоконакопитель в Черноисточинске перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от шлама, а его территорию рекультивируют. С начала 2019 года ООО «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла уже более 6 тысяч тонн отходов.

«Сегодня приказом областного Минприроды установлены зоны санитарной охраны водохранилища. Завершается капремонт Черноисточинского гидроузла. Строительные и ремонтные работы гидротехнического сооружения, начатые в 2018 году, планируется полностью закончить в третьем квартале 2019 года. На проведение мероприятий по очистке берегов водохранилища от донных иловых отложений будет получено федеральное софинансирование», — сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики региона.

В мэрии Нижнего Тагила сейчас рассматривается вопрос о зарыблении водохранилища после экологического оздоровления стерлядью. По указанию администрации Горноуральского округа наконец установлены информационные щиты и дорожные знаки «Стоянка запрещена» в водоохранных зонах. Раскатанные автомобилями проезды к берегу перекопаны.

Напомним, Нижний Тагил намерен заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды.