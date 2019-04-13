С начала 2019 года «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла более 6 тысяч тонн отходов

С начала 2019 года ООО «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла уже более 6 тысяч тонн отходов. Об этом во время круглого стола по экологическим вопросам в Ленинской прокуратуре рассказал директор предприятия Вячеслав Таран.

«Проведена огромная работа по сравнению с предыдущими годами. В январе люди, несмотря на новогодние каникулы, работали, опустошали шламонакопитель. И за этот месяц было вывезено порядка 2000 тонн шлама. В феврале сильные морозы стояли. Люди готовы были работать, но техника отказывалась, поэтому вывезли менее 400 тонн. Зато за март вывезено более 4000 тонн. В данный момент, к сожалению, работы приостановлены. Это связано с закрытием дорог для проезда большегрузного транспорта, а также с таянием — грунтовые дороги стали просто-напросто проваливаться. В мае мы продолжим вывозить шлам, будем работать в усиленном режиме. Цифры в 20 тысяч тонн по году должны достигнуть», — отметил Таран.

Природоохранный прокурор Денис Исаков отметил, что за последние годы удалось добиться значительных результатов по снижению антропогенной нагрузки на Черноисточинский пруд, который является источником питьевой воды для жителей Гальянки и Вагонки. С осени 2018 года на водоёме законодательно запрещено заниматься промышленным рыболовством и кататься на моторных лодках. К концу 2019 года должно начаться строительство ливневой канализации в Черноисточинске. Также в этом году будет, наконец, решён вопрос с установлением зон санитарной охраны.

В ходе круглого стола руководители экологических служб тагильских предприятий рассказали также об успехах по снижению вредных выбросов в атмосферу. На металлургическом комбинате, например, в 2018 году введена в эксплуатацию доменная печь № 7, что позволило уменьшить объём выбросов на 348 тонн. На коксохимическом производстве модернизировано отделение дистилляции нафталина, начаты работы по усовершенствованию системы аспирации миксерного цеха.

«Благодаря введению в эксплуатацию установки сухого тушения кокса удалось уменьшить выбросы, где большая часть — это угарный газ, на 11,5 тысячи тонн», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Напомним, городские заводы потратят на снижение вредных выбросов более 2 млрд рублей. За 5 лет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле и ещё 11 городах планируется уменьшить количество выбросов на 20%.