Общество

С начала 2019 года «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла более 6 тысяч тонн отходов

13.04.2019 18:11

С начала 2019 года ООО «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла уже более 6 тысяч тонн отходов. Об этом во время круглого стола по экологическим вопросам в Ленинской прокуратуре рассказал директор предприятия Вячеслав Таран.

«Проведена огромная работа по сравнению с предыдущими годами. В январе люди, несмотря на новогодние каникулы, работали, опустошали шламонакопитель. И за этот месяц было вывезено порядка 2000 тонн шлама. В феврале сильные морозы стояли. Люди готовы были работать, но техника отказывалась, поэтому вывезли менее 400 тонн. Зато за март вывезено более 4000 тонн. В данный момент, к сожалению, работы приостановлены. Это связано с закрытием дорог для проезда большегрузного транспорта, а также с таянием грунтовые дороги стали просто-напросто проваливаться. В мае мы продолжим вывозить шлам, будем работать в усиленном режиме. Цифры в 20 тысяч тонн по году должны достигнуть», отметил Таран.

Природоохранный прокурор Денис Исаков отметил, что за последние годы удалось добиться значительных результатов по снижению антропогенной нагрузки на Черноисточинский пруд, который является источником питьевой воды для жителей Гальянки и Вагонки. С осени 2018 года на водоёме законодательно запрещено заниматься промышленным рыболовством и кататься на моторных лодках. К концу 2019 года должно начаться строительство ливневой канализации в Черноисточинске. Также в этом году будет, наконец, решён вопрос с установлением зон санитарной охраны.

В ходе круглого стола руководители экологических служб тагильских предприятий рассказали также об успехах по снижению вредных выбросов в атмосферу. На металлургическом комбинате, например, в 2018 году введена в эксплуатацию доменная печь № 7, что позволило уменьшить объём выбросов на 348 тонн. На коксохимическом производстве модернизировано отделение дистилляции нафталина, начаты работы по усовершенствованию системы аспирации миксерного цеха.

«Благодаря введению в эксплуатацию установки сухого тушения кокса удалось уменьшить выбросы, где большая часть это угарный газ, на 11,5 тысячи тонн», отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Напомним, городские заводы потратят на снижение вредных выбросов более 2 млрд рублей. За 5 лет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле и ещё 11 городах планируется уменьшить количество выбросов на 20%.

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