В мэрию Москвы поступили заявки на митинг и шествие 24 августа 

В московскую мэрию подали заявки на проведение митинга и шествия 24 августа на площади Победы и проспекте Сахарова. Сообщение об этом было опубликовано 13 августа в телеграм-канале арестованного политика Дмитрия Гудкова.

Заявителями выступили организаторы митинга 10 августа Эльвира Вихарева, Александр Соловьёв и Татьяна Усманова.

Накануне мэрия Москвы отказалась согласовать проведение шествия 17 августа из-за нарушения сроков подачи заявления. Как сообщает «Дождь», в ответ на это организаторы предложили провести массовые пикеты вдоль маршрута заявленного шествия.

Напомним, на протяжении месяца в Москве регулярно проходят массовые акции за честные выборы. На последний согласованный митинг, который состоялся 10 августа, по данным «Белого счётчика», пришло более 50 тысяч человек. Он стал самой масштабной протестной акцией в России за последние годы.