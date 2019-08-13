Мэрия Москвы не согласовала шествие за свободные выборы 17 августа

Мэрия Москвы отказала в согласовании шествия за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, которое было запланировано на 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

«Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи», — написал Морев.

Он отметил, что по закону, «депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия».

«Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций. Считаю, что это ошибка власти и мы направим ей официальное возражение. Завтра мы примем решение о своих дальнейших шагах после получения ответа от мэрии на наши возражения», — добавил муниципальный депутат.

Шествие планировалось провести по бульварам численностью до 30 тысяч человек, заявку на согласование шествия подавали муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина.

Предыдущая акция протеста проходила 10 августа на проспекте Сахарова, она была согласована с мэрией. По данным «Белого счётчика», её посетили около 60 тысяч человек. После митинга часть участников акции отправились в район Китай-города, где начались задержания.