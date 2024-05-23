В мэрии Нижнего Тагила передумали повышать зарплаты чиновникам

В конце апреля на сайте администрации Нижнего Тагила опубликовали постановление за подписью главы города о повышении зарплаты чиновникам на 18,5%. Это должно было коснуться лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. К числу последних относятся глава города Владислав Пинаев, спикер и вице-спикер городской думы. Проект увеличения должностных окладов должны были рассматривать в Нижнетагильской городской думе. Однако до депутатов документ так и не дойдёт, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской думы.

«В начале мая в городскую думу поступило письмо с просьбой вернуть проект без рассмотрения. Пояснений в документе не было», — рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильской городской думе.

Отметим, что в прошлом году с 1 июля оклады тагильских чиновников были проиндексированы на 30%, но размер индексации варьировался в зависимости от размера первоначального оклада и трудового стажа.

Помимо оклада, муниципальные служащие имеют ряд дополнительных выплат. К ним относятся ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, премия и материальная помощь.