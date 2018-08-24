В мэрии Нижнего Тагила назвали финалистов конкурса на лучший скульптурный знак на Южном подъезде к городу

В администрации Нижнего Тагила назвали финалистов конкурса на лучший скульптурный знак, который планируется установить на месте снесённой тагильской шестерёнки. Во втором этапе конкурса участвовали девять работ, из них чиновники и искусствоведы выбрали два эскиза въездного знака. Это стела, символизирующая индустриальный Тагил, с доменными трубами и заводскими огнями от Антона Зырянова и круг с названием, гербом и башней на Лисьей горе от Юрия Дворникова (ООО «Проектно-геодезическая компания»).

По мнению искусствоведов, именно эти знаки из всех в большей степени отражают историческую индивидуальность Нижнего Тагила, а также его значимость в становлении российской промышленности, пишет ИА «Все новости». Член конкурсной комиссии архитектор Александра Шемякина также отметила, что работу Зырянова отличает интересный вариант ночной подсветки. А вот от паровоза Черепановых, эскиз которого создал известный местный скульптор Александр Иванов, и от раскалённого сердца в мэрии отказались.

Сейчас эскизы находятся на доработке, позже их обсудят на градостроительном совете в мэрии Нижнего Тагила. Победителя чиновники обещают определить в сентябре.

Напомним, ранее в оргкомитете городского конкурса по выбору лучшего эскиза въездного знака решили установить будущую конструкцию на историческое место — Южный подъезд на Свердловском шоссе, где раньше стояла так называемая шестерёнка. Расходы на работы по установке знака планируют заложить в бюджет на 2019 год.