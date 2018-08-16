В мэрии Нижнего Тагила напомнили о трёхдневном отключении холодной воды

В связи с проведением ремонтных работ на Черноисточинском гидроузле с шести утра 17 августа до полуночи 19 августа будет отключена подача холодной воды в Дзержинском районе и части Тагилстроевского района. Под полное отключение холодного водоснабжения попадают: посёлки Северный, Сухоложский, Валёгин Бор, Черноисточинск, а также Гальяно-Горбуновский массив, Новая Кушва и промплощадка НТМК.

Холодная и горячая вода полностью будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Булата Окуджавы, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Октябрьский проспект, 12а, Смелянского, 2, 4, ул. Уральский проспект, 109, 111, 113, ул. Черноисточинское шоссе, 19а, 26/1, 29б, 75, 77.

В период с 18 августа по 19 августа будет отключена горячая вода в 25-м квартале (жилой дом Монтажников, 78, медицинские корпуса ГБУЗ «Психиатрическая больница № 7»). Горячее водоснабжение будет подаваться в жилые районы, находящиеся в зоне обслуживания тепловыми ресурсами, с котельных ГГМ, № 31 (НТ МУП «НТТС»), АО ХЗ «Планта», НТ МУП «Горэнерго», ТЭЦ АО НПК «УВЗ».

«С целью исключения ожогов от горячего водоснабжения направлены письма руководителям АО “НПК “УВЗ”, НТ МУП “НТТС”, НТ МУП “Горэнерго”, АО “ХЗ “Планта”, ООО “Райкомхоз-теплосети” о понижении температуры подаваемой в город горячей воды до минимально возможной», — сообщает пресс-служба мэрии.

Ресурсоснабжающие организации просят владельцев автотранспорта не парковать машины рядом с местами производства работ: рядом с ТРЦ «КИТ», за мостом в сторону посёлка Черноисточинск, на Октябрьском и Уральском проспектах, по улице Энтузиастов и Зари.

Напомним, из-за отключения воды на Гальянке и Вагонке 17 августа будут закрыты большинство детских садов. Подача холодной воды прекратится и в медицинские учреждения, в том числе в роддом на Вагонке. Из-за этого было решено изменить маршрутизацию беременных и рожениц. С 17 по 19 августа они будут направляться за медицинской помощью в акушерские стационары Невьянска и Верхней Салды, а также в Областную детскую клиническую больницу.

По всем вопросам можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 25-78-83, 25-78-92.