В мэрии Москвы опровергают информацию о запрете на госпитализацию пациентов

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что врачам скорой помощи дали указание реже госпитализировать пациентов, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов и/или её ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад скорой помощи наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.

«Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространённых на станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что врачам скорой помощи Москвы дали рекомендации отговаривать пациентов от госпитализации.