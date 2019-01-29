В мэрии Москвы опровергают информацию о запрете на госпитализацию пациентов

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что врачам скорой помощи дали указание реже госпитализировать пациентов, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.
«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов и/или её ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад скорой помощи наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.
«Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространённых на станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что врачам скорой помощи Москвы дали рекомендации отговаривать пациентов от госпитализации.
«Распоряжение было озвучено на совещаниях заведующих и региональных заместителей главного врача. Ежедневно замам приходит рассылка статистики, и они должны отчитываться за увеличение процента по каждому случаю на каждой подстанции. Никакие оправдания и обоснования не принимаются. Доходило до угроз и оскорблений. Формулировка простая: "Сокращайте, как хотите"», — рассказал собеседник, возглавляющий одну из подстанций.