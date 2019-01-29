СМИ: Врачам скорой рекомендовали предлагать госпитализацию так, чтобы пациенты от неё отказывались

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова посоветовала работникам скорой помощи предлагать пациентам госпитализацию так, чтобы они от неё отказывались, со ссылкой на одного из заведующих подстанций скорой помощи Москвы сообщает «Радио Свобода». По словам врачей, такое распоряжение дали всем столичным подстанциям скорой помощи.

«Формулировка простая: "Сокращайте, как хотите". Подстанции решают проблему, как могут: кто-то хитрит со статистикой, кто-то вынуждает [пациентов] отказаться [от госпитализации], оставляют больного дома, если он в пограничном состоянии», — заявил источник издания.

При этом отмечается, что ежедневно региональным замам главврача СМП приходит рассылка статистики. За увеличение процента госпитализации — обязательный отчёт.

О происходящем стало известно после приёма у заместителя мэра Раковой Николая Плавунова, главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи Москвы имени Пучкова. Во время беседы с медиком чиновница озвучила установку: снижать процент госпитализации любыми способами.

Кроме того, «Радио Свобода» обнародовало документ под названием «Меры по снижению медицинской эвакуации», который разослали по всем подстанциям. Во втором и третьем пунктах документа сказано: «на медицинской эвакуации не настаивать…» и «рекомендовать самостоятельно обратиться в ЛПУ для дообследования… и, если не поможет, вызывать СМП для госпитализации».

Фельдшер скорой помощи и председатель профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал, что раньше приехавший на вызов врач настаивал на госпитализации «серьёзного» пациента и даже подключал к уговорам других врачей, родственников — всех, кто находился рядом. Теперь же, по словам Дмитрия, от врачей требуется предложить госпитализацию так, чтобы больной от неё отказался. Отмечается, что при этом в случае инцидента «крайним сделают врача скорой помощи или фельдшера», ведь никаких официальных распоряжений и приказов снижать процент госпитализации не существует и не может существовать.