В мэрии Екатеринбурга сообщили о завершении ремонта в «ледяном подъезде» на Уралмаше

В покрытом льдом подъезде дома на улице Ломоносова, 55 в Екатеринбурге сейчас наблюдаются лишь «остаточные явления обледенения» перил и ступеней, а также лужи, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, сейчас специалисты управляющей компании АО «Орджоникидзевская УЖКХ» проводят работы по замене повреждённых участков трубопроводов теплоснабжения по стояку лестничной клетки. В коридорах система теплоснабжения находится в рабочем состоянии. Влажную уборку подъезда обещают выполнить по окончании всех ремонтных работ.

Напомним, из-за коммунальной аварии подъезд затопило, после чего вода в помещении застыла. В итоге ступени, перила и стены подъезда покрылись толстым слоем льда. Жильцы писали в соцсетях, что авария произошла ещё месяц назад и что ходить по подъезду очень сложно. В УК жителям сказали, что воду перекрыли, но она всё равно бежала по стояку больше двух недель.