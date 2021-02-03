В Екатеринбурге подъезд жилого дома полностью обледенел после аварии

В Екатеринбурге в доме на улице Ломоносова, 55 ступени, перила и стены покрылись толстым слоем льда после прорыва трубы, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла ещё в начале января, но её последствия жители подъезда ощущают до сих пор.

«Уже месяц как лопнули трубы по подъездному стояку. Воду вроде как перекрыли, но в ЖКХ говорят, что это выходит вода, которая осталась в трубах. Она бежит уже больше двух недель точно, ремонтировать не идут, говорят, заявка в работе. Вода не останавливается, ходить невозможно, всё обледенело, сыростью уже все стены пропитались», — пишет житель дома на Ломоносова, 55.

В пресс-службе АО «УЖК "Орджоникидзеская"», которая обслуживает здание, сообщили Znak.com, что знают о сложившейся ситуации, и пояснили, что работы по устранению последствий аварии ведутся в том числе два последних дня.

По данным УК, месяц назад на сетях ЕТК действительно произошла авария, из-за чего около 60 домов были отключены от отопления. Пока аварию устраняли, дома в это время ставили на «утечку». В доме на Ломоносова, по словам руководителя группы маркетинга и рекламы Вячеслава Семкина, по всей видимости, трубы стекли не до конца, из-за чего чуть позже прошёл порыв в конкретном подъезде, образовалась ледяная корка.

«Сейчас мы своими силами устраняем эти аварии. Буквально сегодня и вчера специалисты ходят на этот объект. Сейчас там отогревается стояк, находится место порыва, после будут аварийные работы по частичному вырезанию этого стояка, где порыв произошёл. После этого в стояке снова будет запущено отопление», — сказал Семкин.

Также он добавил, что на отоплении в квартирах это никак не скажется, в них будет подаваться тепло в обычном режиме.