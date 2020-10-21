В мэрии Екатеринбурга попросили «не интерпретировать дословно» фразу Высокинского о пассажирах без масок

В администрации Екатеринбурга попросили «не вырывать из контекста» фразу главы города Александра Высокинского о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте и «не интерпретировать её дословно», пишет Znak.com.

В пресс-службе администрации разъяснили, что на самом деле глава Екатеринбурга попросил проявить сознательность и гражданскую позицию.

«Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлёкся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску. Также стоит отметить, что муниципальной инспекцией проводятся ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и других общественных местах. Всем нам нужно понимать, что от самосознания, взаимоуважения и ответственности зависит наше здоровье и будущее», — прокомментировали заявление в мэрии.

Напомним, накануне во время прямого эфира на E1.ru Александр Высокинский заявил, что пассажирам общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать из салонов людей из масок.