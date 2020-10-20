Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире портала E1.ru заявил, что пассажирам общественного транспорта можно самим выталкивать из салонов людей без масок.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим [в том числе и в общественном транспорте]», — сказал он.

Кроме того, Высокинский поддержал сотрудников правоохранительных органов, которые жёстко задерживают жителей области, не носящих маски.

«Это не институт благородных девиц, на то она и Росгвардия. Если не соблюдаются меры законодательства, то может быть жёсткий разговор. Эти люди [сотрудники Росгвардии] на службе, и они чётко понимают, что защищают интересы тех, кто в масках и кто не должен заболеть. Мы помним, что летом наши коллеги из МВД ходили в красивой отутюженной форме, были корректными, но сейчас не до корректности», — заявил мэр.

В Свердловской области и в целом по России сейчас наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 258 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33170. Общее число летальных случаев – 708.