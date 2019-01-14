В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в городе Шахты

Существует угроза дальнейшего обрушения дома в городе Шахты Ростовской области, пострадавшего в результате взрыва, со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости.

Проведение спасательных работ на месте ЧП осложняется неустойчивостью части несущих конструкций.

«Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого — девятого этажей, поэтому необходимо будет провести укрепительные работы, реконструкцию, чтобы дать спасателям возможность работать и не создать ситуацию с дальнейшим обрушением поврежденного здания», — сказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие тяжёлых кранов, которые будут работать на высоте и разбирать завалы. Ранее СМИ сообщили о том, что обнаружены трещины на седьмом этаже дома, где произошёл взрыв.

Напомним, информация о ЧП в многоэтажке на улице Хабарова в городе Шахты поступила спасателям в 06:18 по московскому времени. По данным МЧС, взрыв произошёл в квартире на девятом этаже, в результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

Всего в пострадавших от взрыва квартирах проживали 12 человек. Одна женщина погибла, семерых человек извлекли из-под завалов, судьба ещё четырех жильцов неизвестна. Дом был построен в 1993 году, всего в нём 72 квартиры. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев, идут обыски и выемки в газоснабжающей и управляющей компаниях.