Происшествия

В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в городе Шахты

14.01.2019 14:10

Существует угроза дальнейшего обрушения дома в городе Шахты Ростовской области, пострадавшего в результате взрыва, со ссылкой на МЧС России пишет РИА Новости.

Проведение спасательных работ на месте ЧП осложняется неустойчивостью части несущих конструкций.

«Есть деформация несущих конструкций на уровне восьмого девятого этажей, поэтому необходимо будет провести укрепительные работы, реконструкцию, чтобы дать спасателям возможность работать и не создать ситуацию с дальнейшим обрушением поврежденного здания», — сказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие тяжёлых кранов, которые будут работать на высоте и разбирать завалы. Ранее СМИ сообщили о том, что обнаружены трещины на седьмом этаже дома, где произошёл взрыв.

Напомним, информация о ЧП в многоэтажке на улице Хабарова в городе Шахты поступила спасателям в 06:18 по московскому времени. По данным МЧС, взрыв произошёл в квартире на девятом этаже, в результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

Всего в пострадавших от взрыва квартирах проживали 12 человек. Одна женщина погибла, семерых человек извлекли из-под завалов, судьба ещё четырех жильцов неизвестна. Дом был построен в 1993 году, всего в нём 72 квартиры. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев, идут обыски и выемки в газоснабжающей и управляющей компаниях.

«В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — говорится в сообщении Следственного комитета. 

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