В МЧС рассказали журналистам об оперативной обстановке в Нижнем Тагиле, дали рекомендации по пожарной безопасности и провели экскурсию в честь дня рождения пожарной лестницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 7 апреля, в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели пресс-конференцию с данными об оперативной обстановке в городе, о том, как можно обезопасить себя и своё имущество от пожара, и провели экскурсию по части в честь дня рождения пожарной лестницы.

По данным ведомства, с начала 2021 года в Нижнем Тагиле в пожарах погибло шесть человек, в том числе один ребёнок. Всего на территории города произошло 117 пожаров. Как рассказал начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин, основной причиной пожаров по-прежнему остаётся неосторожное обращение с огнём.

Пожарные рекомендуют оборудовать помещения квартир и жилых помещений автономными дымовыми извещателями. При этом в многодетных семьях и в местах проживания инвалидов извещатели устанавливаются бесплатно за счёт муниципалитета.

«Многие граждане воспринимают предложения о бесплатной установке извещателей как попытку мошенничества, поэтому далеко не все соглашаются на бесплатную установку, хотя нуждаются в этом», — говорит Сергей Колчин.

Также спасатели рекомендуют установить приложение «МЧС России», в котором можно освежить свои знания о различных чрезвычайных ситуациях и почитать о помощи пострадавшим.

Завтра, 8 апреля, исполняется 255 лет с момента изобретения пожарной лестницы. Во время экскурсии по пожарной части спасатели МЧС рассказали о преимуществах этого простого, но очень важного приспособления.

На вооружении пожарной охраны имеются три ручные пожарные лестницы. Первая — складная лестница-палка, которая служит для подъёма на первый этаж, может использоваться как таран и как носилки. Вторая — штурмовая, по ней можно забраться на любой этаж, постепенно переставляя её. Третья — трёхколенная лестница, её используют для подъёма до третьего этажа и часто применяют в частном секторе.

Также при пожаре используются автолестницы. В зависимости от максимальной длины они позволяют забраться до 10-го или 16-го этажа.