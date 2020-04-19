В МЧС рассказали подробности пожара под Нижним Тагилом, в котором погибли три человека (ФОТО)

В МЧС рассказали подробности пожара, который произошёл в селе Серебрянка под Нижним Тагилом днём 18 апреля. В результате ЧП погибли двое мужчин – 46 и 37 лет и 41-летняя женщина.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:19. Горела квартира в одноэтажном деревянном доме на двух хозяев. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Установлено, что погибшие накануне трагедии злоупотребляли алкоголем. Во время пожара они не могли покинуть помещение, поскольку спали. В итоге они отравились продуктами горения.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на веранде.