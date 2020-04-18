В селе под Нижним Тагилом в пожаре погибли три человека

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом днём 18 апреля произошёл пожар в жилом доме. В результате ЧП погибли три человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:18. Горела одна из квартир одноэтажного деревянного дома на двух хозяев. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Сгорели домашние вещи, перекрытие и кровля.

«При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое погибших, все взрослые», — сообщили в ведомстве.

В ликвидации последствий пожара были задействованы 12 человек и 5 единиц техники. Причину произошедшего установят пожарные дознаватели.