В майские праздники между Нижним Тагилом и Екатеринбургом будут курсировать сдвоенные «Ласточки»

В связи с ростом количества пассажиров в период общероссийских выходных и праздничных дней с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая на СвЖД увеличат число вагонов скорых пригородных поездов «Ласточка» на направлении Екатеринбург — Нижний Тагил, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

До 10 вагонов увеличатся следующие рейсы «Ласточки» (время местное):

№ 7065 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 14:37) с 1 по 4 и с 9 по 11 мая;

№ 7077 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 17:25) 30 апреля и 8 мая;

№ 7069 Екатеринбург — Нижний Тагил (отправление в 19:03) со 2 по 5 и с 10 по 12 мая;

№ 7062 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 07:36) 2, 3, 4, 10 и 11 мая;

№ 7064 Нижний Тагил —– Екатеринбург (отправление в 14:19) со 2 по 4, 10 и 11 мая;

№ 7066 Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 17:00) со 2 по 5 и с 10 по 12 мая;

№ 7072 Кушва — Нижний Тагил — Екатеринбург (отправление в 06:01) 1, 6, 9 и 13 мая (составность 10 вагонов на участке Нижний Тагил — Екатеринбург).

Также в майские праздники на электропоезде «Ласточка» можно будет доехать от Екатеринбурга до Серова и обратно без пересадки: 30 апреля, 5 и 12 мая рейс скоростной электрички № 7077 Екатеринбург — Кушва будет продлён до севера области, отправление из Екатеринбурга в 17:25, прибытие в Серов в 23:05. Обратный рейс из Серова в уральскую столицу отправится 1, 6 и 13 мая в 03:15, прибытие в Екатеринбург в 09:25.

Кроме того, изменится порядок курсирования некоторых поездов «Ласточка»: № 7067, 7062, 7060, 7077, 7072 в направлении Нижнего Тагила (Кушвы) и № 7055, 7056, 7053, 7054 в направлении Кузино (Шали), изменения связаны с назначением дополнительных выходных в рабочие дни.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая отменяются рейсы «городского электропоезда» сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням. Изменения коснутся и назначения некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Более подробно cо всей информацией можно ознакомиться в пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД», АО «СПК», через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД пассажирам».