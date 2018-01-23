В Махачкале подожгли автомобиль «Мемориала»

В Махачкале подожгли автомобиль, принадлежащий подразделению правозащитной организации «Мемориал» в Дагестане, со ссылкой на члена правления организации Олега Орлова пишет «Медиазона». Инцидент произошёл вечером 22 января.

По словам Орлова, водитель припарковал автомобиль у дома, а через некоторое время сосед сообщил ему, что машина горит. Водитель и пожарные быстро потушили машину, рядом с ней нашли ёмкость с зажигательной смесью. Олег Орлов отметил, что 20 января на этом автомобиле в чеченское село Курчалой ездил дагестанский адвокат, который участвовал в следственных действиях по делу главы чеченского подразделения «Мемориала» Оюба Титиева, арестованного за хранение наркотиков.

Ранее, 17 января, в Назрани произошёл пожар в двухэтажном здании правозащитного центра «Мемориал». В результате никто не пострадал, но сгорели компьютеры и офисная мебель. Полиция завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

«Новая газета» писала, что на видео с камер наблюдения видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где находится офис «Мемориала». В руках у них была канистра. В кабинете главы «Мемориала» в Назрани Тимура Акиева нашли расплавленную пластиковую бутылку с запахом керосина.