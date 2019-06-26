В Магадане завели дело о вандализме за надпись «Город отстой» возле аэропорта

Двое жителей Магадана стали фигурантами уголовного дела о вандализме после того, как на въезде в город надпись «Город золотой» изменили на «Город отстой», пишет РИА Новости.

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела, рассказал представитель ведомства; по делу проходят молодой человек и девушка, имена которых не раскрываются.

«Свой поступок они объяснили тем, что таким образом выразили своё отношение к Магадану», — сказал представитель прокуратуры.

У аэропорта Магадана на въезде в город много лет стоял билборд «Счастливого пути». В 2019 году по решению властей его заменили на «Город золотой», после чего в надписи закрасили несколько букв так, что получился «Город отстой». В апреле полиция сообщила, что задержала подозреваемых.