«Город отстой»: жители Магадана испортили знак на въезде в город

Жители входящего в состав Магадана посёлка Сокол исправили надпись на баннере, установленном на въезде в город, пишет местный портал Vesma.today.

На баннере, кроме названия населённого пункта, было написано «Город золотой». Последнее слово закрасили синей краской таким образом, чтобы получилось «Город отстой».

По данным издания, полиция уже установила, что сделали это местные жители — 30-летняя женщина и 18-летний подросток.

Вскоре после того, как журналисты опубликовали фотографию с изменённой надписью, сотрудники мэрии закрасили баннер синей краской, теперь на нём осталось лишь название города и даты 1929–2019.