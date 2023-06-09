В мае дефицит кадров в Свердловской области достиг рекордных показателей

По итогам мая на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 2,5 резюме — это самый низкий показатель конкуренции за рабочие места с начала 2021 года. Об этом говорят результаты анализа спроса и предложения на рынке труда, который провела Служба исследований hh.ru.

Уровень дефицита кадров определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс от 5 до 8 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей и кандидатов у работодателей. Значение индекса ниже 4 резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

В Свердловской области максимальные значения индекса за последнее время были зафиксированы в апреле — мае 2022 года — 4,6 резюме на вакансию, однако затем он начал снижаться. По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе.

Для сравнения: в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в УрФО — 2,8 резюме на вакансию, причём здесь также индекс упал до минимальных значений в этом году.

«В настоящий момент самая многочисленная группа работников на рынке труда — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодёжи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения. В сложившихся условиях работодателям крайне важно отказаться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет — пришло время выходить за пределы привычного для многих компаний возрастного диапазона. Также это могут быть женщины на типично “мужских” ролях, например в производственном процессе (хотя избыточного количества женщин на рынке труда нет, это важно понимать). Стоит обратить внимание и на мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на людей, которые ищут подработку», — отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области на данный момент являются медики — на одну вакансию для них приходится всего 1,2 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров попали специалисты из профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» (по 1,7), «Розничная торговля» (1,8), «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство» (по 2,1), «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,4).

Наиболее высокий уровень конкуренции по итогам мая сложился в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (15,6 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (9,6), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9,3), «Маркетинг, реклама, PR» (8,4) и «Административный персонал» (6,8).