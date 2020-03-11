В Лондоне арестовали имущество семьи Назарбаевых на 100 миллионов долларов

Британские власти наложили арест на два особняка и квартиру в Лондоне, которыми владеют родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передаёт «Русская служба "Би-би-си"». Имущество арестовали ещё весной 2019 года, однако суд раскрыл собственников только сейчас.

«Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева», — пишет издание.

Сообщается, что действующий спикер казахстанского сената Дарига Назарбаева, её сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более 100 миллионов долларов, особняки и квартиру при этом собственники оформили на три офшора.

По информации национального агентства по борьбе с преступностью, имущество могли купить на деньги бывшего мужа Назарбаевой — Рахата Алиева, который занимался преступной деятельностью. Вместе с тем защитник дочери и внука казахстанского экс-президента утверждает, что Назарбаева и Алиев развелись в 2007 году, в то время как саму недвижимость семья приобрела уже в 2008 году, и по этой логике Алиев не может быть связан с имуществом.

Сейчас дочь и внук Назарбаева должны доказать, откуда у них появились деньги на покупку дома; в случае если им это не удастся, дома и квартиру продадут на аукционе.

В феврале сообщалось, что другой внук Назарбаева, Айсултан, попросил у Великобритании политическое убежище — он пожаловался на давление со стороны семьи.