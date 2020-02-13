​​​​​​​«Владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана»: внук Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан сообщил в Facebook, что попросил у Великобритании политическое убежище.

«Я прошу в Великобритании политического убежища. <…> Я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и её мужа Кайрата Шарипбаева)», — написал Назарбаев.

По его словам, с весны 2015 года его мать и отчим начали закулисную войну против его бывшего тестя, Кайрата Боранбаева, а также настроили против него окружение Нурсултана Назарбаева.

«Дело заключалось в газовом контракте, где за копейки продаётся казахстанский газ российскому "Газпрому". Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1,5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре, и там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского "Газпрома"», — заявил Назарбаев.

По его словам, прибыль от махинаций делили между собой Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев.

«Так вот, когда моя мать и её муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе у [бизнесмена] Тимура Кулибаева и моего бывшего тестя Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности», — пояснил внук первого президента Казахстана.

Айсултан также написал, что когда он попытался защитить Боранбаева перед своим дедом, то «оказался в эпицентре жадности». Внук Назарбаева также признался, что из-за проблем в отношениях с близкими употреблял наркотики. Все детали коррупционных историй он раскрыл в интервью Times, которое «скоро будет опубликовано».

Ранее Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой, а также получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне — в состоянии наркотического опьянения он попытался укусить сотрудника полиции.

Отец Айсултана Рахат Алиев до 2008 года был женат на дочери Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2015 году его нашли мёртвым в австрийской тюрьме, где тот находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров «Нурбанка». В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы.