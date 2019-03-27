В Липецкой области задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детям

В городе Данков Липецкой области полиция задержала 70-летнего пенсионера, который открыл стрельбу из пневматического ружья по детям во дворе, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет «Интерфакс».

Инцидент произошёл вечером 26 марта, пенсионер стрелял со своего балкона. В результате один ребёнок пострадал — пуля попала мальчику в скулу и застряла в мягких тканях. Его доставили в областную детскую больницу, врачи извлекли пулю и зашили рану.

У подозреваемого изъято пневматическое ружьё. Для принятия процессуального решения организована проверка. О мотивах устроившего стрельбу пенсионера не сообщается.