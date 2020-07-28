В лесу под Нижним Тагилом пропала 74-летняя бабушка с нарушением памяти

Третьи сутки в лесу близ Новоасбеста ищут 74-летнюю Татьяну Мель. 26 июля она гуляла с дочкой, но в какой-то момент убежала в сторону леса. Как отмечают волонтёры поискового отряда «Скорпион», у женщины были проблемы с памятью.

«Она боится людей, даже близко к ним не подходит. Это осложняет поиски. Вчера очень много людей в поисках участвовало, квадрокоптер запускали, смотрели, но пока результатов нет. Сегодня снова поедем, человек 20 волонтёров собирается. Мы сделали ориентировку для того, чтобы местные жители сообщили нам, если увидят её. Может быть такое, что она уже вышла из леса, хоть это и маловероятно», — рассказал руководитель поискового отряда Игорь Гапонов.

В день пропажи Татьяна была одета в синюю кофту на замке, серые штаны и кремовые балетки. Просьба всех, кто знает о её местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (904) 172-05-95 или 112.