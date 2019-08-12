В Ленинградской области осудили владельцев парка развлечений, где смертельную травму получил школьник из Нижнего Тагила

Подпорожский городской суд Ленинградской области вынес приговор учредителю ООО «Мандроги» Алексею Зюкину и генеральному директору Татьяне Онькиной, которые обвинялись по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия произошла днём 23 июня 2018 года на аллее «Лукоморье» в туристической деревне Верхние Мандроги Ленинградской области. По версии следствия, деревянная фигура Бабы-Яги упала на восьмилетнего школьника из Нижнего Тагила в тот момент, когда он проходил мимо, придавив его своим весом, в результате чего мальчик скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Как сообщает «Тагильский рабочий», заседание проходило в особом порядке. Алексей Зюкин и Татьяна Онькина приговорены к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей.