В Ленобласти будут судить руководство развлекательного парка, где погиб восьмилетний школьник из Нижнего Тагила

Главным следственным управлением СК России завершено и направлено в суд уголовное дело по факту смерти восьмилетнего школьника из Нижнего Тагила в июне 2018 года, наступившей в результате падения на него деревянной скульптуры «Баба-Яга» на территории туристического комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По мнению следователей, обвиняемые не обеспечили надлежащее состояние парка скульптур.

«После передачи уголовного дела в центральный аппарат в Главном следственном управлении тщательно подготовлено и организовано производство обысков, осмотров мест происшествия, проверок показаний на месте, сложных строительной, судебно-медицинских, медико-криминалистических и иных судебных экспертиз, многочисленных очных ставок. Установлено, что скульптура принадлежала ООО “Мандроги”, руководство которым осуществляли один из учредителей Алексей Зюкин и генеральный директор Татьяна Онькина. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе предварительного следствия они полностью признали свою вину», - прокомментировали в СК.

Напомним, трагедия произошла на алле «Лукоморье» в туристической деревне Верхние Мандроги. По версии следствия, деревянная фигура сказочного персонажа упала на ребёнка в тот момент, когда он проходил мимо, придавив его своим весом, в результате чего мальчик скончался.