В квитанцию за электроэнергию добавят строчку за вывоз мусора

Клиенты «Нижнетагильской энергосбытовой компании» начнут получать единую квитанцию за электроэнергию и услугу «обращение с ТКО», сообщает пресс-служба АО «НТЭСК». Объединение квитанций будет проходить в несколько этапов, а уже в марте 2020 года единый платёжный документ получат около 70 тысяч тагильчан и более 13 тысяч жителей Невьянска и Горноуральского городского округа. Выпуск единой квитанции производится в рамках агентского договора, заключённого между АО «НТЭСК» и АО «РИЦ».
В компании обращают внимание жителей, что начисления за ТКО и электроэнергию отражены отдельными строками с уникальными лицевыми счетами, раздельными штрих- и QR-кодами. Поэтому при использовании штрихкода или QR-кода каждый вид коммунальной услуги необходимо оплачивать отдельно.
Оплатить квитанцию жители могут любым удобным способом:
1. В офисах АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» по адресам:
— г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 58;
— г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 38.
2. В офисах АО «РИЦ» по адресам:
— г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 22;
— г. Нижний Тагил, ул. Красная, 20;
— г. Нижний Тагил, Черноисточинский тракт, 14б.
3. В кассах АО «Расчётный центр Урала».
4. В отделениях, терминалах и банкоматах ПАО «Сбербанк».
5. В отделениях Почты России.
6. В пунктах приёма платежей ООО «Расчёты и платежи».