В квартире, ставшей очагом пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

Семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, была неблагополучной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир. (...) Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, по предварительным данным, неблагополучная», — заявил исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов.

По его информации, отопление в доме, где произошёл пожар, не отключали. Подъезд, в котором произошёл инцидент, был временно обесточен.

Напомним, в ночь на вторник при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, по данным свердловского Минздрава, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребёнок. Девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали, ребёнка доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, позднее все вернулись в свои квартиры.