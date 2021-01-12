Происшествия

В квартире, ставшей очагом пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

12.01.2021 12:46
В квартире, ставшей очагом пожара в девятиэтажке в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

Семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, была неблагополучной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир. (...) Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, по предварительным данным, неблагополучная», заявил исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов.

По его информации, отопление в доме, где произошёл пожар, не отключали. Подъезд, в котором произошёл инцидент, был временно обесточен.

Напомним, в ночь на вторник при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, по данным свердловского Минздрава, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребёнок. Девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали, ребёнка доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, позднее все вернулись в свои квартиры.

Фото: E1.ru
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