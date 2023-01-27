В квартирах стоит стойкий запах сырости, на стенах — плесень. В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом следователи начали проверку после жалоб жильцов аварийного дома

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сотрудники Следственного комитета начали проверку после жалоб жителей многоэтажного дома № 1 на улице Юбилейной. Как уточнили в СК РФ по Свердловской области, капитальный ремонт в этом здании не проводился давно, из-за чего стены, потолок и другие элементы не отвечают нормативам, что может представлять опасность для жильцов. На цокольном этаже здания расположены квартиры, окна которых находятся на высоте нескольких сантиметров от уровня дороги и почти соприкасаются с грунтом. Как пишет «Реальный Тагил», летом 2021 года, в период обильных дождей, через окна попала вода и затопила квартиры. По словам жителей аварийной многоэтажки, уровень воды в помещениях доходил до отметки в 1 метр, из-за чего им заново пришлось переклеивать обои, приобретать новую мебель и бытовую технику.

Сейчас жильцы сами следят за уровнем воды в подвале, чтобы избежать нового подтопления. В квартирах сохраняется стойкий запах сырости, на стенах — плесень. Комары, мошки и блохи стали постоянными непрошенными гостями в этом здании, где нарушены все санитарные нормы.

Следователи в рамках проверки устновят причины сложившейся ситуации, опросят представителей управляющей компании, чиновников органа местного самоуправления и жильцов аварийной многоэтажки.