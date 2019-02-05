В Кузбассе закрыли детский сад из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской области приостановлена работа детского сада № 171 из-за превышения уровня радиоактивного газа радона, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, повышенный уровень радона был обнаружен санитарными врачами в медицинском кабинете, спальне средней группы и спальне первой младшей группы. Выявленная концентрация радиоактивного газа представляет «непосредственную угрозу здоровью» детей и воспитателей, указывают приставы.

«Продукты распада радона, попадая в лёгкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, которые поражают клетки эпителия и вызывают в лёгочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку лёгких и повредить костный мозг человека», — поясняют в ведомстве.

В связи с этим суд приостановил работу детского сада на 11 суток.