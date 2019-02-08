В Кузбассе на «Распадской» перевернулся автобус с шахтёрами, есть погибшие

В Кемеровской области шесть человек погибли и 16 пострадали в результате аварии вахтового автобуса, перевозившего работников шахты «Распадская», со ссылкой на собственные источники пишет «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, автобус съехал с технологической дороги на территории разреза, после чего перевернулся, упал с насыпи высотой более 10 метров и приземлился на крышу.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов. Все пострадавшие были госпитализированы.

«Распадская угольная компания» является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы «Распадская» и шахтам, ранее входившим в состав «Объединённой угольной компании "Южкузбассуголь"».