В Кушве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На территории Кушвы 3 мая был лабораторно подтверждён первый случай коронавирусной инфекции, сообщает администрация Центральной городской больницы города.

«Первый случай коронавирусной инфекции выявлен у мужчины. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ним контактировали, отправлены на карантин. Для лечения есть все необходимые препараты и оборудование. В настоящий момент ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

В ЦГБ напомнили, что в городе организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

«Убедительно просим вас в предстоящие весенние дни соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости. Соблюдайте меры предосторожности! Сохраните здоровье себе и своим близким», — просят медики.

Накануне в Свердловской области выявлено ещё 75 случаев COVID-19 на Среднем Урале: коронавирус зафиксирован у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артёмовского, Серова, Белоярского городского округа, Нижнесергинского района, Асбеста, Алапаевского района, Берёзовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита и Красноуфимска. Всего в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».