В Кушве суд оштрафовал управляющую компанию на 125 тысяч рублей за падение снега на девочку

Мировой суд судебного участка № 2 Кушвинского судебного района по результатам рассмотрения представления прокурора оштрафовал управляющую компанию «Уютный дом Кушва» на 125 тысяч рублей за падение снега на 3-летнюю девочку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Также штраф в размере 25 тысяч рублей был назначен директору этой компании, а главный инженер привлечён к дисциплинарной ответственности. Сотрудников УК привлекли к ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

Напомним, инцидент произошёл 10 марта возле дома на Магистральной, 15. Девочка с матерью шли по тротуару, когда на них с крыши упала снежно-ледяная глыба. На место была вызвана бригада скорой помощи, прибывшие медики диагностировали у девочки ушиб левой голени. Ей была оказана первая помощь.

По факту инцидента прокуратура Кушвы организовала проверку управляющей компании «Уютный дом Кушва», обслуживающей дом. Надзорный орган выявил нарушения лицензионных требований: в частности, было установлено, что коммунальщики не следили за кровлей дома, с которой упал снег, не очистили крышу своевременно, что и повлекло травмирование ребёнка. Городской прокурор возбудил административное дело.

Отмечается, что постановление о привлечении к административной ответственности пока не вступило в силу.