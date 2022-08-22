В Кушве перевозчик выплатил хоккеисту-подростку 300 тысяч рублей за перелом позвоночника в ДТП 

В Кушве прокуратура через суд защитила права 14-летнего хоккеиста, который сломал позвоночник во время аварии по вине водителя автобуса. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 2 марта 2022 года на 144-м км трассы Екатеринбург — ​Нижний Тагил — Серов перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось 17 человек. 61-летний водитель Iveco не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в ограждение и перевернулся. В результате ДТП пострадал 14-летний спортсмен. С переломом позвоночника он был госпитализирован в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила.

«В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру причинены телесные повреждения в виде перелома поперечных отростков позвонков справа со смещением. Указанные повреждения экспертом расценены как причинившие ребёнку средней тяжести вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в тот вечер хоккейная команда «Горняк» возвращалась с соревнований из Каменска-Уральского в Кушву. Для перевозки юных спортсменов с предпринимателем был заключён договор аренды автобуса.

Ведомство направило исковое заявление в суд города Кушвы с целью обязать выплатить подростку моральную компенсацию за причинённую травму и устранить правонарушение. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора и обязал индивидуального предпринимателя выплатить подростку моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.