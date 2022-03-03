«Отвлёкся на разговор с тренером». В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности аварии с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду 

Вечером 2 марта под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург — ​Нижний Тагил — Серов перевернулся пассажирский автобус. В салоне находилось 20 человек, 17 из которых дети. По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса Iveco не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, врезался в ограждение и перевернулся.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии пострадал 14-летний мальчик. С переломом позвоночника он госпитализирован в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила. Водитель и остальные пассажиры в аварии не пострадали. Юные хоккеисты возвращались с соревнований домой из Каменска-Уральского в Кушву.

Экспертиза выявила, что водитель был трезв. По его словам, в момент ДТП автобус двигался со скоростью 85 км/ч, а он сам отвлёкся на разговор с тренером команды. Стаж вождения мужчины составляет 30 лет. В данный момент в отношении виновника происшествия составлен административный протокол, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.