Под Нижним Тагилом перевернулся автобус с детской хоккейной командой

Около 20:30 на пульт оперативных служб поступило сообщение, что на развязке Серовского и Серебрянского тракта перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, автобус Iveco с прицепом направлялся из Каменска-Уральского в Кушву после соревнований. В нём находились 13 детей и трое сопровождающих. По предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом и допустил съезд с трассы. Автобус вылетел в кювет и перевернулся.

По словам свидетелей ДТП, серьёзно никто не пострадал, один из подростков получил травму и был госпитализирован.

«Всех остальных детей посадили в дублирующий автобус. Видимо, было два транспортных средства для того, чтобы они согрелись и могли ехать дальше», — уточнил собеседник редакции.

Подробности ДТП будут известны позднее.