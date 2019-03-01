В Крыму во время приёма граждан инвалид по зрению ударил и облил зелёнкой депутата Госдумы

Мужчина попытался ударить и облить зелёнкой депутата Государственной думы от Республики Крым Михаила Шеремета во время приёма граждан в Джанкое, пишет «Крыминформ».

«Пришёл человек, вероятно, с ограниченными возможностями, потому что был с белой тростью. Зайдя в кабинет, он начал вести себя крайне агрессивно, высказывать недовольство жизнью, при этом сопровождая всё нецензурной бранью и несуразными обвинениями. Затем посетитель сказал: "Это тебе за убийство моей жены", — плюнул в лицо и ударил тростью. Второй раз я у него эту трость вырвал», — рассказал депутат.

Сотрудники муниципалитета схватили нападавшего, прижали его к столу и вызвали полицию. Когда прибывшие на вызов сотрудники начали допрашивать мужчину, он вытащил ёмкость с зелёнкой и облил депутата.

«Он кинулся на меня, плеснул зелёнкой, облил полностью всю мебель и меня. Упал и разбил банку, потом опять кинулся», — рассказал Шеремет.

По информации «Коммерсанта», нападавшим оказался гражданин России Игорь Никитенко. В 2016 году его супруга приехала в Крым из Чернигова, ей необходимо было получить вид на жительство, чтобы «перевести на полуостров пенсию по инвалидности» и «иметь возможность лечиться», но в миграционной службе ей отказали. Тогда Никитенко пришёл на приём к Шеремету и попросил помочь.

«Он тогда, в августе 2016 года, записал мой номер телефона. Пообещал перезвонить и заняться этим вопросом. Но потом пропал со связи. И я пошёл в этот раз к нему, потому что 5 декабря 2017 года моя супруга умерла», — рассказал Никитенко.

Он также рассказал, что после того, как плюнул депутату в лицо, его избили сам депутат и ещё несколько человек. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.