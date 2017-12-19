В Крыму решили отложить введение курортного сбора

В Крыму приняли решение отложить эксперимент по введению курортного сбора до 2019 года, со ссылкой на члена президиума Госсовета Крыма и председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка пишет РБК.

«Первое, что необходимо сделать, — это провести разъяснительную работу в России, потому что была поднята большая шумиха вокруг закона "О введении курортного сбора", и нужно объяснить людям, что в Крыму не взимаются сумасшедшие деньги. Семья из четырёх человек, приехав в Ялту, заплатит до 600 рублей всего-навсего. Дети до 18 лет, большой список льготников, спортсменов, к примеру, вообще не облагаются сбором», — пояснил Черняк.

По его словам, взимать туристический сбор предполагается с мая по конец сентября.

«В зимний период ставка равна нулю. Необходимо оптимизировать сбор таким образом, чтобы большой поток туристов не испытывал затруднений при заселении, оформлении документов. Сейчас нет программ и людей, которые будут нести ответственность. За три месяца 2018 года мы не успеем подготовиться», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что Крым находится сейчас «не в самой лучшей ситуации».

«Санкции, нет инфраструктуры, того же Крымского моста. После новогодних праздников будут собраны муниципалитеты, ведомства, которые будут привлекаться для проработки эксперимента, и мы внесём поправку в региональный закон, и сбор будет с 2019 года», — рассказал он.

Закон «О введении курортного сбора» был принят в конце ноября 2017 года. В соответствии с законом предлагалось взимать с прибывающих на полуостров туристов по 10 рублей в сутки (исключая день заезда) в течение летнего сезона — с 1 мая по 30 сентября. Согласно документу, сбор предлагалось взимать с отдыхающих в Черноморском районе Крыма, в городских округах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта до 2022 года. Президент России Владимир Путин 30 июля подписал федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», который затронет Крым, Кубань, Ставрополье и Алтайский край. Целью сбора называлось финансирование «проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры».