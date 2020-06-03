В Кремле заявили об отсутствии опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции

Ситуация с коронавирусом улучшается, что позволяет провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, опасности заражения для граждан не будет, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Голосование пройдёт на избирательных участках 1 июля (день будет выходным) и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе.

«Ситуация с COVID-19 улучшается, опасности заражения коронавирусом уже не будет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, почему голосование обязательно проводить во время эпидемии, подвергая риску заражения и организаторов, и самих граждан.

На просьбу уточнить, какие именно из поправок столь важны, что не терпят отлагательств, пресс-секретарь заявил, что «все поправки одинаково важны». На вопрос, как всё это согласуется с предупреждением президента Владимира Путина о второй волне коронавируса осенью, Дмитрий Песков ответил, что «это всё гипотетически».

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что эпидемиологическая ситуация не скажется на явке при голосовании. Роспотребнадзор накануне дал рекомендации по проведению голосования по Конституции: избиратели должны быть в масках и перчатках, как и члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и журналисты.

В России за последние сутки зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших достигло 432 277. Умерли за сутки 178 человек, за всё время — 5215.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».