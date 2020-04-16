В Кремле заявили о готовности принять аппараты ИВЛ от США «при необходимости»

Россия при необходимости готова воспользоваться предложением президента США Дональда Трампа о поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень позитивно. И собственно, об этой готовности американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что до этого у США был период, «когда они только раскручивали масштабное производство вентиляторов и когда ещё своя промышленность в этом плане не набрала обороты».

«В тот момент им была оказана эта помощь. Сейчас же промышленность постепенно американская набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора. И при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — подчеркнул Песков.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.

В начале апреля Россия отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием, позже Госдепартамент заявил о полной оплате поставки.

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