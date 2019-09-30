В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, пишет РБК.

По словам одного из собеседников, уход Левченко может произойти этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Информацию о том, что Кремль планирует отправить главу Иркутской области в отставку осенью, подтвердил и второй близкий к администрации президента источник РБК. Сам Сергей Левченко не ответил на звонок РБК.

Левченко — член КПРФ, губернатором стал в 2015 году, победив во втором туре выборов действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко. Левченко тогда набрал 56,39% голосов, Ерощенко — 41,45%. Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.

В этом году в Иркутской области прошёл паводок, который, как считается, был сильнейшим за 180 лет. Президент Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле глава государства жёстко раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.

«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — заявил Путин на совещании в аэропорту Братска.

Позже глава государства добавил, что не может признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной. Комментируя критику со стороны президента, Сергей Левченко сказал, что проведённое расследование показало отсутствие случаев, когда гуманитарная помощь разбрасывалась в воду. При этом он признал, что часть не разобранной жителями помощи, в частности одежды, оставленной в палатках на улицах, попала под сильные дожди.

Ситуация с паводком сказалась на рейтингах Левченко, его уровень поддержки населением упал, сказали два близких к Кремлю источника РБК. Но Левченко пока никто не просил писать заявление об отставке, утверждает источник РБК в Компартии.

«Ограничиваются информационным давлением через федеральные телеканалы», — добавляет он.

На этой неделе губернатор Иркутской области был в администрации президента, но обсуждались рабочие вопросы, об уходе речи не шло, говорит собеседник РБК в КПРФ. Левченко не хочет покидать свой пост, он реально болеет за происходящее в регионе, сложно представить, чтобы его могли вынудить уйти в отставку, говорит ещё один коммунист. Отставка с формулировкой «по недоверию» — слишком жёсткий вариант, и «скорее предпочтут договориться», уверен близкий к Кремлю источник РБК.