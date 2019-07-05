Губернатор Иркутской области сообщил о спекулянтах, перепродающих гумпомощь

Жители Иркутской области пожаловались, что спекулянты перепродают гуманитарную помощь, которую присылают для пострадавших от паводка, заявил в Instagram губернатор области Сергей Левченко.

«От жителей этих территорий начали поступать жалобы на то, что гуманитарная помощь не всегда попадает действительно нуждающимся людям, сообщается даже о фактах её перепродажи. Такие факты не должны оставаться без должного реагирования», — написал Левченко.

По его словам, потоки помощи будут подвергнуты ревизии.

«Постараемся максимально привлекать сотрудников полиции для контроля как на пунктах выдачи, так и при сопровождении и передаче груза муниципалитетам», — написал глава региона.

Ранее также сообщалось о случаях мародерства. После этого в Госдуме выступили с инициативой ввести за такие преступления уголовное наказание.

Напомним, с 25 июня в Иркутской области в зоне сильного наводнения оказались 98 населённых пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. По последним данным, 21 человек погиб, пострадали около 340. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В среду Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Пострадавшим выдано почти 70 тонн продуктов питания, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви.