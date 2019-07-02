Прокуратура сообщила об отсутствии систем оповещения в районе бедствия в Иркутской области

Тайшетский район, один из наиболее пострадавших от катастрофического ливневого паводка в Иркутской области, не располагает комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, и в этом виноваты местные власти, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Тайшетская межрайонная прокуратура нашла нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС. Проверка была проведена после того, как вечером 26 июня мэр Тайшетского района своим постановлением ввёл на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации. Она показала, что в нарушение целого ряда нормативных актов, включая закон о защите населения от ЧС и указа президента, администрация района не провела на надлежащем уровне информирование населения об угрозе.

«Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», — сказано в сообщении прокуратуры.

Подчёркивается, что власти района не использовали в целях информирования современные информационные технологии и электронные средства массовой информации. Более того, выяснилось, что в районе совсем нет комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. В результате районное руководство не смогло адекватно среагировать на сигналы, поступившие из поселковых муниципалитетов, что привело к гибели человека. Спустя сутки после введения в районе режима ЧС утонула жительница одной из деревень, которая, попытавшись спастись, вышла на подтопленную улицу, упала в воду, и её унесло вниз по течению. Сведения о подтоплении населённых пунктов поступали в администрацию Тайшетского района также из других населённых пунктов, но администрация района не организовала эвакуационные мероприятия трёх поселковых муниципалитетов.

«Силы и средства, направленные на спасение и жизнеобеспечение людей указанных муниципальных образований, не направлялись, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, повлекло причинение имущественного ущерба гражданам и организациям», — сказано в сообщении.

Тайшетским межрайонным прокурором мэру района внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что власти региона и муниципалитеты не были предупреждены оперативными службами о возможном наводнении, об отсутствии информирования со стороны властей и служб спасения заявляли и жители зоны бедствия.

С 25 июня в Иркутской области в зоне сильного наводнения оказались 96 населённых пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. По последним данным, 14 человек погибли, судьба ещё 13 жителей региона неизвестна.