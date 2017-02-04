В Кремле пообещали дождаться извинений журналиста Fox News в 2023 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наберутся терпения и дождутся в 2023 году извинений от журналиста телеканала Fox News, назвавшего Владимира Путина убийцей. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее американский журналист Fox News Билл О'Рейли, назвавший во время интервью с Дональдом Трампом Владимира Путина «убийцей», пообещал извиниться перед российским лидером в 2023 году.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить их примерно в 2023 году», – сказал он.

На просьбу журналиста CNN прокомментировать это заявление Песков пошутил: «Не любите вы своих конкурентов из компании Fox».

«У нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернёмся к нему с этим вопросом», – пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Он также заверил, что произошедшее не повлечёт за собой каких-либо санкций в отношении телеканала, хотя в Кремле и не разделяют подходов к журналистской этике телекомпании Fox News.

«Для нас это не инцидент. Но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны его главной редакции, с плохой стороны характеризует эти средства массовой информации, – ответил Песков. – Мы не склонны это преувеличивать и что-то раздувать. Это, скорее, неловкая ситуация для компании Fox, чем для нас».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: tvrain.ru