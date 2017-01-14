В Кремле ответили на предложение Савченко обменять Крым на Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Надежды Савченко о признании Крыма российским в обмен на возврат Украине Донбасса. Песков заявил об абсолютной недискуссионности вопроса, пишет РИА Новости.

«Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство непризнанных республик (ДНР и ЛНР), чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией.

Ранее депутат украинской Рады Надежда Савченко, ранее осуждённая в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная Владимиром Путиным, сказала, что вернуть Украине Донбасс невоенным путём можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.

Что касается Донбасса, то Киев, по словам Пескова, «сам отказывается от этого региона». По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этого региона.

Агентство новостей «Между строк»